Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об учреждении Альянса оборонных индустрий, который объединит представителей оборонпрома со всего мира.

Как сообщает "Европейская правда", с таким заявлением он выступил на Форуме оборонных индустрий, который проходил в Киеве 29 сентября.

"Сегодня на этом форуме мы объявляем о создании Альянса оборонных индустрий. Альянса, который ценит международное право и умеет работать для реальной защиты международного права. Защиты безопасности – я говорю не только об Украине, но и о безопасности от агрессий любой нации в мире", – заявил Зеленский.

"Мы разработали соответствующую базовую декларацию как основу Альянса, и к ней могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира, которые разделяют наше намерение дать реальную защиту от агрессий в этих рискованных условиях современности. Сегодня, на старте, эту декларацию уже подписали 13 выдающихся компаний, которые готовы вместе с Украиной строить новый арсенал свободного мира", – объявил президент.

Зеленский не уточнил, какие это компании ОПК и из каких стран. Вероятно, среди них немецкий оружейный концерт Rheinmetall.

Он также повторил, что во время визита в США договорились о совместном производстве оружия – фактически "основание новой промышленной экосистемы", которая усилит Украину, США и всех западных партнеров.

"Именно это является одним из основных результатов моих переговоров с президентом Байденом в Вашингтоне и четким сигналом всем в мире, что украинской силе не просто стоит доверять, а что с нашей силой – силой нашего государства – готовы объединять свой потенциал сильнейшие в мире", – добавил Зеленский.

Кроме того, Зеленский анонсировал создание в Украине специального экономического режима для ОПК, а также Оборонного фонда, который будет стимулировать развитие оборонпрома.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Украина планирует обсудить с США совместное производство ПВО.