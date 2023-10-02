Премьер Польши предостерег Зеленского от тесного союза с Германией

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег украинского президента Владимира Зеленского от тесного союза с Германией.

Об этом он сказал во время воскресного съезда партии "Право и справедливость" в Катовице, его цитирует агентство РАР, сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении Моравецкий сказал, что польские власти будут "защищать польское сельское хозяйство от украинских агроолигархов".

Он добавил, что недавно в ООН президент Зеленский сказал "очень неуместные слова".

"Я понимаю, что он сейчас думает, что будет иметь тесный союз с Германией. Позвольте вас предупредить, что Германия всегда будет хотеть объясниться с россиянами через главы центральноевропейских стран", – сказал глава польского правительства.

Моравецкий подчеркнул, что именно Польша приняла несколько миллионов украинцев под своей крышей.

"Именно поляки приветствовали украинцев, именно мы больше всего помогли в то время, когда немцы хотели отправить 5 тысяч касок в осажденный Киев; вам стоит об этом не забывать, президент Зеленский", – сказал польский премьер-министр.

В Польше продолжается предвыборная кампания, во время которой действующая власть часто обращается к антинемецкой риторике.

Напомним, отношения Украины и Польши переживают кризисный момент из-за разногласий по торговым вопросам.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает "неизбежным" выход из кризиса в отношениях Польши и Украины.

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