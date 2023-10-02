В Англии советуют запретить мобильные телефоны в школах

Министр образования Великобритании Джиллиан Киган в понедельник заявила, что ее ведомство рекомендует запретить использование мобильных телефонов в школах Англии для улучшения поведения учащихся.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении британского Минобразования.

Ведомство предлагает запретить использование мобильных телефонов в школах Англии в течение всего учебного дня, в частности на переменах, "для борьбы с деструктивным поведением и онлайн-буллингом, а также для повышения уровня внимания во время уроков".

Рекомендации Минобразования Британии предусматривают и исключения – например, если ребенок должен пользоваться телефоном в школе по состоянию здоровья.

В случае воплощения решения Англия присоединится к другим странам, где мобильные телефоны на уроках уже запрещены – в частности Испании, Португалии и Франции. Этот шаг также соответствует рекомендации ООН о рисках использования смартфонов в школах.

В Министерстве образования Британии добавили, что в случае, если школы не смогут воплотить рекомендацию самостоятельно, ведомство готово инициировать принятие соответствующего закона в парламенте.

По официальным данным, около трети (29%) учеников средних школ Англии пользуются мобильными телефонами в школе, когда это не предусмотрено.

Ранее стало известно, что правительство и парламент Нидерландов достигли договоренности о запрете использования мобильных телефонов учениками с 1 января 2024 года.