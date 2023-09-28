Правительство Франции обещает бороться с буллингом в школах после самоубийств среди учеников

Правительство Франции пообещало принять меры для борьбы с буллингом после случаев самоубийств среди учеников, семьи которых потом заявляли, что те подвергались издевательствам в школах или Интернете.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Многие родители считают, что французская система образования отстает от своих европейских коллег в решении проблемы буллинга и лишь постепенно догоняет их.

Французский премьер-министр Элизабет Борн пообещала, что власти будут делать больше.

По словам Борн, около миллиона учеников во Франции подверглись буллингу в школе за последние три года.

Премьер обещает увеличить количество персонала, который занимается борьбой с буллингом в школах, а также увеличить количество консультаций для жертв буллинга, финансируемых государством.

Правительственный план также включает предложения по ужесточению наказания за буллинг, в частности, запрет на пользование социальными сетями до года, конфискацию мобильных телефонов обидчиков и тюремное заключение до 10 лет для тех, кто был причастен к случаю самоубийства.

Одним из поводов для нового беспокойства стало самоубийство 15-летнего подростка в первый день возвращения в школу в парижском пригороде Пуасси в начале этого месяца. Позже Министерство образования признало, что в предыдущем учебном году сообщалось об издевательствах над ним.

Школа заявила, что решает эту проблему. Но когда его родители пожаловались, что издевательства продолжаются, администрация направила семье письмо с угрозами судебного иска за безосновательные обвинения и обвинила их в неконструктивном поведении. Это вызвало скандал, а правительство назвало письмо "позором".

В рамках нового плана, объявленного в среду, министр образования Габриэль Атталь заявил, что в некоторых школах в программу добавят еженедельные "уроки эмпатии". Со следующего года они будут во всех школах.

Обращаясь к Национальной Ассамблее Атталь зачитал имена 10 детей и подростков в возрасте от 10 до 15 лет, которые совершили самоубийство за последние годы из-за буллинга. Он сказал, что борьба с буллингом является его приоритетом.

Напомним, в мае 16-летний ученик одной из школ Милана ранил свою 51-летнюю учительницу охотничьим ножом, а также размахивал перед одноклассниками игрушечным пистолетом, угрожая им.