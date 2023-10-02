В Англії радять заборонити мобільні телефони у школах

Міністерка освіти Великої Британії Джилліан Кіган у понеділок заявила, що її відомство рекомендує заборонити використання мобільних телефонів у школах Англії задля покращення поведінки учнів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві британського Міносвіти.

Відомство пропонує заборонити використання мобільних телефонів у школах Англії протягом усього навчального дня, зокрема на перервах, "для боротьби з деструктивною поведінкою та онлайн-булінгом, а також для підвищення рівня уваги під час уроків".

Рекомендації Міносвіти Британії передбачають і винятки – наприклад, якщо дитина повинна користуватись телефоном у школі за станом здоров’я.

У разі втілення рішення Англія долучиться до інших країн, де мобільні телефони на уроках уже заборонені – зокрема Іспанії, Португалії та Франції. Цей крок також відповідає рекомендації ООН про ризики використання смартфонів у школах.

У Міністерстві освіти Британії додали, що в разі, якщо школи не зможуть втілити рекомендацію самостійно, відомство готове ініціювати ухвалення відповідного закону в парламенті.

За офіційними даними, близько третини (29%) учнів середніх шкіл Англії користуються мобільними телефонами у школі, коли це не передбачено.

Раніше стало відомо, що уряд і парламент Нідерландів досягнув домовленості про заборону використання мобільних телефонів учнями з 1 січня 2024 року.