Во Франции проводят эвакуацию из аэропортов и Версаля из-за новых угроз

Во Франции восемь аэропортов получили новые угрозы о заминировании, из трех пришлось эвакуировать пассажиров.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает телеканал BMFTV со ссылкой на данные Министерства транспорта Франции.

Сейчас сообщения с угрозами взрыва получили аэропорты Лилль-Лескен, Ренн, Бове, Тарб, Нант, Безье, По и Брест. В трех из них – в аэропортах Ренн, Тарб и Безье – эвакуировали пассажиров.

Кроме того, в пятницу пятый раз за неделю эвакуировали посетителей Версальского дворца.

"Из соображений безопасности Версальский дворец эвакуирует посетителей и вновь откроется, как только будут проведены проверки", – говорится в сообщении Версаля в Twitter (X).

По данным телеканала, эвакуацию пришлось провести после получения сообщения о заминировании.

В пятницу утром был арестован мужчина в рамках расследования о псевдоугрозе взрыва, которая привела к эвакуации Версальского замка в четверг.

В четверг, 19 октября, после сообщения о минировании в четвертый раз за неделю эвакуировали людей из Версальского дворца.

Также 19 октября 14 французских аэропортов получили сообщение о минировании, в восьми из них проводили эвакуацию пассажиров.

Накануне министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил о задержании 18 человек в связи с сообщениями о бомбах.

Во Франции объявлен повышенный уровень террористической угрозы после убийства радикально настроенным исламистом из Чечни учителя в Аррассе, которое произошло 13 октября.