Во Франции задержали 18 человек в связи с сообщениями о фальшивых минированиях

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил о задержании 18 человек за последние 48 часов в связи с сообщениями о бомбах, из-за которых в стране проводился ряд эвакуаций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

После теракта в Аррасе во Франции участились угрозы взрывов. Правительство заявляет, что реагирует на это решительно. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен сообщил, что за последние 48 часов произошло 18 арестов.

Задержанные – "в основном несовершеннолетние", которые "предстанут перед судом". Он также успокоил французов, заверив, что во Франции "нет никакой конкретной угрозы".

Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти предупредил вчера, что "маленькие шутники, которые развлекаются с этими фальшивыми угрозами, будут найдены и наказаны".

Он выразил сожаление, что эти фальшивые сообщения могут "дезорганизовать" французские службы безопасности, которые систематически вмешиваются, чтобы проверить, не являются ли эти угрозы ложными.

Поэтому министерство приложило "много ресурсов" для идентификации авторов угроз, в частности, используя данные с телефонных линий или электронных писем, отправленных на адрес moncommisariat.fr.

Министр уверяет, что его службы найдут каждого. Охота тем более важна, что он считает, что, как в сказке о мальчике и волке, ложные тревоги могут привести к "драме".

В четверг, 19 октября, после сообщения о минировании в четвертый раз за неделю эвакуировали людей из Версальского дворца во Франции.

Также 19 октября 14 французских аэропортов получили сообщение о минировании, в восьми из них проводили эвакуацию пассажиров.