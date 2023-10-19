Відвідувачів Версальського палацу евакуювали через загрозу вибуху: вже вчетверте за тиждень

У четвер, 19 жовтня, після повідомлення про мінування вчетверте за тиждень евакуювали людей з Версальського палацу у Франції.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє телеканал BFMTV.

"З міркувань безпеки Версальський палац евакуює відвідувачів і відкриється знову, як тільки будуть проведені перевірки", – зазначає палац у Twitter (X).

Телеканалу стало відомо, що причиною евакуації стало нове повідомлення про бомбу.

Це вже четверте закриття королівського маєтку з минулої суботи через інформацію про замінування. Палац вже зачиняв свої двері в суботу, у вівторок і в середу з тих самих причин.

Ці евакуації, рішення про які було прийнято після консультацій з префектурою Івлін, проводять відповідно до "відносно звичайної процедури, що застосовується, зокрема, у разі виявлення підозрілого пакунка", повідомили BFMTV у відділі зв'язків з громадськістю Версальського палацу. Минулої суботи "евакуація з замку була проведена менш ніж за 10 хвилин".

Збільшення кількості евакуацій на цьому етапі не вплине на відвідуваність замку, запевняють у відділі комунікацій.

"Наразі ми не помітили жодних скасувань від наших відвідувачів", – повідомили у палаці.

Тому відвідувачі продовжують відвідувати палац вдень, а ввечері – культурні заходи у ньому.

"Незважаючи на евакуації останніх днів і скасування музичного виступу в суботу 14 жовтня, Версальський палац не зафіксував жодного скасування бронювань на майбутні шоу", – підсумував відділ комунікацій, який нагадує про суворе дотримання "останніх адаптацій плану Vigipirate, ухваленого урядом".

На додачу до повторного повідомлення про мінування Версальського палацу, в четвер, 19 жовтня, 14 французьких аеропортів отримали повідомлення про замінування, у восьми з них проводили евакуацію пасажирів.

У середу, 18 жовтня, неправдиві повідомлення про замінування надійшли на адресу 17 аеропортів, що спричинило масштабні збої в роботі і евакуацію з 15 летовищ.

Французькі посадовці припускають, що відповідальність за псевдомінування можуть нести молоді люди та діти. У зв'язку з цим уряд Франції пригрозив їм покаранням.

У Франції оголошено підвищений рівень терористичної загрози після вбивства радикально налаштованим ісламістом з Чечні вчителя в Аррассі, що сталось 13 жовтня.