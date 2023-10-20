У Франції проводять евакуацію з аеропортів та Версалю через нові погрози

У Франції вісім аеропортів отримали нові погрози про замінування, з трьох довелось евакуювати пасажирів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє телеканал BMFTV з посиланням на дані Міністерства транспорту Франції.

Наразі повідомлення з погрозами вибуху отримали аеропорти Лілль-Лескен, Ренн, Бове, Тарб, Нант, Безьє, По і Брест. У трьох з них – на летовищах Ренн, Тарб і Безьє – евакуювали пасажирів.

Крім того, у п’ятницю вп’яте за тиждень евакуювали відвідувачів Версальського палацу.

"З міркувань безпеки Версальський палац евакуює відвідувачів і знову відкриється, щойно будуть проведені перевірки", – йдеться в повідомленні Версалю у Twitter (X).

За даними телеканалу, евакуацію довелось провести після отримання повідомлення про замінування.

У п'ятницю вранці був заарештований чоловік в рамках розслідування про псевдопогрозу вибуху, яка призвела до евакуації Версальського замку в четвер.

У четвер, 19 жовтня, після повідомлення про мінування вчетверте за тиждень евакуювали людей з Версальського палацу.

Також 19 жовтня 14 французьких аеропортів отримали повідомлення про замінування, у восьми з них проводили евакуацію пасажирів.

Напередодні міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен оголосив про затримання 18 осіб в рамках розслідування фейкових погроз про мінування.

У Франції оголошено підвищений рівень терористичної загрози після вбивства радикально налаштованим ісламістом з Чечні вчителя в Аррассі, що сталось 13 жовтня.