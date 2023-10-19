Полиция Финляндии в четверг объявила, что завершила техническую часть расследования разгерметизации газопровода Balticconnector – осмотр места повреждения, после чего передала собранные доказательства для анализа.

Об этом говорится в заявлении полиции, которое цитирует "Европейская правда".

Во время технической части следствия финские правоохранители сотрудничали с Пограничной службой и Силами обороны – в частности, для нескольких погружений на поврежденный участок на глубине нескольких десятков метров.

Хотя техническое расследование аварии Balticconnector завершилось, в районе повреждения дальше будут находиться следователи и другие органы власти. Далее правоохранители продолжат расследование на территории вокруг места повреждения.

Образцы, собранные во время следственных действий, передадут в Центральную криминалистическую лабораторию криминальной полиции Финляндии для анализа, добавили в сообщении.

Как известно, в ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора.

Генсек НАТО рассказал, что после диверсии на "Северных потоках" осенью 2022 года Альянс предпринял дополнительные шаги для защиты подводной инфраструктуры, но гарантированно защитить такие объекты практически невозможно.

Подробно об этом читайте в статье Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива