В США обеспокоены отношениями Венгрии с Россией

Соединенные Штаты обеспокоены отношениями Венгрии с Россией и считают решение премьер-министра Виктора Орбана встретиться с президентом России Владимиром Путиным тревожным.

Об этом заявило в пятницу посольство США в Будапеште, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Орбан провел двустороннюю встречу с Путиным во вторник на полях форума "Пояс и путь" в Пекине. Он является единственным лидером ЕС, который посетил форум или поддерживает тесные связи с Путиным с момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

"Соединенные Штаты обеспокоены отношениями Венгрии с Россией", – заявил посол США в Венгрии Дэвид Прессман.

Ранее на этой неделе Прессман написал в заметке в Twitter (X): "Лидер Венгрии решил встать на сторону человека, чьи силы несут ответственность за преступления против человечности в Украине, и он один такой среди наших членов Альянса".

Орбан сказал Путину во время их встречи в Пекине, что Венгрия никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты.

После встречи Орбана послы стран НАТО и Швеции, которые базируются в Будапеште, собрались, чтобы обсудить свою обеспокоенность растущим сближением Венгрии с Москвой.

Главный политический помощник Орбана Балаш Орбан отверг критику США в начале этой недели, заявив, что Венгрия "сыта по горло" "лицемерием" американского посла.

Орбан регулярно отмечается антиукраинскими заявлениями в духе российской пропаганды. В частности, он говорил, что историческая возможность присоединения Украины к НАТО потеряна и необходимо забыть о вступлении Киева в Альянс.