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Республиканцы сняли кандидатуру Джордана на должность спикера Палаты представителей

Пятница, 20 октября 2023, 21:10

Члены Палаты представителей США от Республиканской партии в пятницу тайным голосованием сняли кандидатуру ультраправого трамписта Джима Джордана, который претендовал на должность спикера палаты.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Решение о снятии кандидатуры Джордана приняли после того, как во время трех раундов голосования за спикера нижней палаты Конгресса он так и не смог заручиться достаточной поддержкой, зато с каждым новым раундом терял голоса.

Напомним, Джим Джордан – один из самых активных защитников экс-президента США Дональда Трампа и противник увеличения помощи Украине. (Больше о Джордане читайте в материале "ЕвроПравды".)

Нового кандидата на должность спикера Палаты представителей республиканцы выберут в понедельник.

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Таким образом, Палата представителей США остается без спикера в то время, как через почти месяц завершается срок действия временного финансирования федерального правительства США, и без одобрения бюджетного законодательства его ждет шатдаун.

В условиях тупика в Конгрессе альтернативный избранию постоянного спикера вариант – временное расширение полномочий исполняющего обязанности спикера Патрика Макгенри – не поддерживает ни он сам (опасаясь прецедента), ни значительная часть республиканцев.

3 октября должности спикера Палаты представителей лишился Кевин Маккарти. Это произошло под давлением ультраправого крыла его Республиканской партии, где Маккарти обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайной сделке" по помощи Украине.

При этом Палата представителей США не может принимать новые законы, в том числе и по помощи Украине, до избрания нового спикера. Временный федеральный бюджет США рассчитан только до середины ноября, поэтому чтобы избежать шатдауна, Конгресс должен решить эту проблему.

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