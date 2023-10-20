Противник помощи Украине теряет поддержку на выборах спикера в Конгрессе

Ультраправый республиканец Джим Джордан во время третьей попытки избрания спикером Палаты представителей США получил поддержку 194 однопартийцев, потеряв еще три голоса за свою кандидатуру.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время голосования в пятницу против Джордана проголосовали 25 членов нижней палаты Конгресса от Республиканской партии – по сравнению с 20 и 22 во время первого и второго туров ранее на этой неделе.

Несмотря на потерю поддержки, политик накануне заявил, что будет и дальше претендовать на спикерский пост, рассчитывая убедить однопартийцев поддержать его.

Альтернативный вариант – временное расширение полномочий исполняющего обязанности спикера Патрика Макгенри – не поддерживает ни он сам (опасаясь прецедента), ни значительная часть республиканцев.

Напомним, Джим Джордан – один из самых активных защитников экс-президента США Дональда Трампа и противник увеличения помощи Украине.

3 октября должности спикера Палаты представителей лишился Кевин Маккарти. Это произошло под давлением ультраправого крыла его Республиканской партии, где Маккарти обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайной сделке" по помощи Украине.

При этом Палата представителей США не может принимать новые законы, в том числе и по помощи Украине, до избрания нового спикера. Временный федеральный бюджет США рассчитан только до середины ноября, поэтому чтобы избежать шатдауна, Конгресс должен решить эту проблему.

Больше о Джордане читайте в материале "ЕвроПравды".