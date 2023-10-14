Республиканцы выдвинули противника помощи Украине на должность спикера Палаты представителей

Конгрессмен-республиканец от штата Огайо Джим Джордан был выдвинут своей партией на должность спикера Палаты представителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

59-летний Джордан был номинирован на эту должность после того, как Кевин Маккарти был отправлен в отставку, а еще один претендент на эту должность Стивен Скализ снял свою кандидатуру.

В четверг стало понятно, что Скализ не получит поддержки 217 из 221 республиканцев в Палате представителей, однако пока непонятно, удастся ли Джордану добиться большего.

Бывший президент Дональд Трамп поддержал Джордана всего через несколько дней после отстранения Маккарти. Джордан был одним из самых активных защитников Трампа, когда ему дважды объявляли импичмент в течение его президентского срока 2017-21 годов.

Впервые Джордан является основателем жестко настроенного Кокуса свободы Палаты представителей – группы, которую бывший спикер-республиканец Джон Бейнер назвал "законодательными террористами".

Джим Джордан также выступает против увеличения помощи США Украине.

Напомним, 3 октября должности спикера Палаты представителей лишился Кевин Маккарти. Это произошло под давлением ультраправого крыла своей Республиканской партии, где его обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайном соглашении" о помощи Украине.

Палата представителей США не сможет принимать новые законы, в том числе и по помощи Украине, до избрания нового спикера.

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