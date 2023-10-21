Россия рассказала главе посольства Чехии свою пропаганду об ударе в Грозе

Российское Министерство иностранных дел в субботу рассказало, как вызвало временного поверенного в делах Чехии в Москве Яна Ондржейка и рассказало ему свою версию удара по гражданским в поселке Гроза на Харьковщине.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского МИД, пишет "Европейская правда".

Российское внешнеполитическое ведомство сказало, что вызов чешского дипломата состоялся еще 17 октября. Ему изложили "российскую позицию по ситуации вокруг Украины", в частности назвав "украинскими выдумками" гибель гражданских во время удара по Грозе.

"Дипломату было жестко указано на неприличную роль Чехии в украинском конфликте, активную поддержку Киева с целью "нанести России стратегическое поражение", накачку ВСУ вооружением, что способствует продолжению конфликта и дестабилизации всего региона", – пишет МИД РФ.

Напомним, 5 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар "Искандером-М" по кафе в селе Гроза на Харьковщине, где люди собрались на поминки по погибшим украинским военным.

В результате удара погибли 59 гражданских людей, которых российская пропаганда устами постоянного представителя в ООН назвала "неонацистами".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что последние ракетные удары РФ и массовая гибель гражданских – очередное напоминание, почему важно сохранить и усилить международную поддержку Украины.

Глава чешского МИД Ян Липавский ранее вызвал к себе российского посла Александра Змеевского из-за этого военного преступления Москвы.