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Кулеба об ударах РФ на Харьковщине: если помощь Украине ослабить, таких преступлений станет больше

Пятница, 6 октября 2023, 12:04

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что последние ракетные удары РФ и массовая гибель гражданских – очередное напоминание, почему важно сохранить и усилить международную поддержку Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter (X).

Кулеба напомнил, что в селе Гроза на Харьковщине 5 октября от ракетного удара по магазину-кафе погибли по меньшей мере 52 человека, среди которых ребенок, а в результате утреннего удара РФ по Харькову 6 октября погиб еще один ребенок.

"Оба эти зверства – доказательство того, что глобальная поддержка Украины должна сохраниться и увеличиться. Если ослабить ее, результатом будет только больше таких военных преступлений", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, на гибель более 50 человек в Грозе отреагировали ЕС и многие отдельные государства Европы, а также США.

Глава МИД Польши после удара подчеркнул, что Россию нужно как можно быстрее остановить и привлечь к ответственности.

Между тем бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию разблокировать поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Напомним, также 5 октября Европол присоединился к международной совместной следственной группе (JIT), расследующей военные преступления РФ в Украине.

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Война с РФ Кулеба