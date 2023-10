Кулеба об ударах РФ на Харьковщине: если помощь Украине ослабить, таких преступлений станет больше

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что последние ракетные удары РФ и массовая гибель гражданских – очередное напоминание, почему важно сохранить и усилить международную поддержку Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter (X).

Кулеба напомнил, что в селе Гроза на Харьковщине 5 октября от ракетного удара по магазину-кафе погибли по меньшей мере 52 человека, среди которых ребенок, а в результате утреннего удара РФ по Харькову 6 октября погиб еще один ребенок.

Russian terrorist strike on Hroza yesterday killed at least 52, including a kid. Its strike on Kharkiv today killed one more child. Both atrocities prove that global support for Ukraine must be sustained and increased. Weakening it would only result in more war crimes like this. pic.twitter.com/dJV0PbkQ3M