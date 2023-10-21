Росія розповіла голові посольства Чехії свою пропаганду про удар у Грозі

Російське Міністерство закордонних справ у суботу розповіло, як викликало тимчасового повіреного у справах Чехії в Москві Яна Ондржейка та розповіло йому свою версію удару по цивільних у селищі Гроза на Харківщині.

Про це йдеться в повідомленні на сайті російського МЗС, пише "Європейська правда".

Російське зовнішньополітичне відомство сказало, що виклик чеського дипломата відбувся ще 17 жовтня. Йому виклали "російську позицію щодо ситуації довкола України", зокрема назвавши "українськими вигадками" загибель цивільних під час удару по Грозі.

"Дипломату було жорстко вказано на непристойну роль Чехії в українському конфлікті, активну підтримку Києва з метою "завдати Росії стратегічної поразки", накачування ЗСУ озброєнням, що сприяє продовженню конфлікту і дестабілізації всього регіону", – пише МЗС РФ.

Нагадаємо, 5 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару "Іскандером-М" по кафе в селі Гроза на Харківщині, де люди зібрались на поминки за полеглим українським військовим.

У результаті удару загинули 59 цивільних людей, яких російська пропаганда вустами постійного представника в ООН назвала "неонацистами".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що останні ракетні удари РФ і масова загибель цивільних – чергове нагадування, чому важливо зберегти та посилити міжнародну підтримку України.

Голова чеського МЗС Ян Ліпавський раніше викликав до себе російського посла Александра Змеєвського через цей воєнний злочин Москви.