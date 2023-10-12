Глава МИД Чехии вызовет посла России из-за смертельного удара по украинскому селу Гроза

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский намерен вызвать российского посла Александра Змеевского в связи с ударом РФ по кафе в селе Гроза в Харьковской области, в результате которого погибли уже не менее 56 человек.

Об этом чешский МИД заявил в четверг агентству ČTK, сообщает "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство Чехии подтвердило, что глава МИД Ян Липавский "через своего заместителя решил вызвать российского посла из-за недавней жестокой атаки на гражданских в селе Гроза".

Последний раз Липавский вызывал российского посла к себе в октябре 2022 года из-за грубого нарушения Россией территориальной целостности Украины – когда она объявила о противоправной аннексии четырех украинских областей.

Напомним, 5 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар, предварительно ракетой "Искандер", по кафе в селе Гроза на Харьковщине, где люди собрались на поминки по погибшим украинским военным.

По состоянию на 12 октября в результате удары погибли 56 гражданских, которых российская пропаганда устами постоянного представителя в ООН назвала "неонацистами".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что последние ракетные удары РФ и массовая гибель гражданских – очередное напоминание, почему важно сохранить и усилить международную поддержку Украины.

Между тем бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес после массовой гибели гражданских в Грозе призвал Германию разблокировать поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.