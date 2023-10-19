Опросы прогнозируют триумф ультраправых на парламентских выборах в Швейцарии

Ультраправая Швейцарская народная партия (SVP) может укрепить свои ведущие позиции в парламенте страны в результате выборов в это воскресенье, 22 октября, зато "Зеленые", вероятно, существенно ухудшат результат.

Об этом свидетельствует опрос исследовательского института Sotomo, сообщает "Европейская правда".

По сравнению с выборами 2019 года, на которых швейцарская Зеленая партия неожиданно показала хороший результат на фоне внимания избирателей к климатическим вопросам, политсиле сейчас прогнозируют 9,7% – на 3,5 процентного пункта меньше.

Швейцарские ультраправые, которые сейчас являются крупнейшей партией в обеих палатах парламента, как ожидается, улучшат результат на 2,5 пункта и получат 28,1%.

Социал-демократы, по опросу Sotomo, также укрепят позицию второй по популярности партии с 18,3% голосов, тогда как либералы и центристы из партии "Центр" набирают около 14% каждая и будут бороться за третье место.

Воскресные парламентские выборы вряд ли существенно повлияют на Федеральный совет – правительство Швейцарии, в котором семь должностей распределены между четырьмя ведущими партиями, что ограничивает возможности для значительных политических сдвигов.

В то же время усиление позиций ультраправых, вероятно, повлияет на риторику власти по миграционным вопросам – которые Швейцарская народная партия активно использует в избирательной кампании – и уменьшит внимание к проблеме климатических изменений, считают аналитики Sotomo.

Напомним, министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе сейчас занимает должность президента, он был избран в 2023 году.