Шольц требует "нулевой терпимости" к антисемитизму в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье во время открытия новой синагоги пообещал искоренить антисемитизм в стране на фоне всплеска антиеврейских инцидентов из-за конфликта Израиля и ХАМАС.

Выступление Шольца цитирует агентство AFP, пишет "Европейская правда".

"В Германии должна быть нулевая терпимость к антисемитизму", – сказал Шольц в синагоге в восточном городе Дессау.

Он пообещал, что Германия будет "защищать и защищать" еврейскую жизнь, сказал Шольц. Он выразил свой шок из-за антисемитизма, который распространяется "по всему миру и, к сожалению, также здесь, в Германии" после нападений ХАМАС на Израиль 7 октября.

85 Jahre nach der Zerstörung der Synagoge von Dessau schließen wir heute eine Lücke.



Diese neue Synagoge mitten in der Stadt zeigt: Jüdisches Leben ist und bleibt ein Teil Deutschlands.



Es gehört hierher. (1/2) pic.twitter.com/C6XkkeHR4r — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 22, 2023

Германия стала свидетелем волны антисемитских инцидентов после израильской кампании бомбардировок сектора Газа. Еврейские дома в Берлине обозначали звездой Давида, также неизвестные на прошлой неделе бросили две бутылки с коктейлем Молотова в еврейскую синагогу.

"Нельзя закрывать глаза, когда евреи не в безопасности на улицах Германии, когда звезды Давида появляются на домах, когда в синагоги бросают коктейли Молотова", – сказал Шольц.

Открытие синагоги в Дессау произошло спустя 85 лет после того, как синагога в городе была уничтожена во время антиеврейского погрома 9 ноября 1938 года, когда нацистские толпы поджигали и грабили синагоги и еврейские предприятия по всей Германии.

Новое здание назвали синагогой Вайля в честь немецко-американского композитора Курта Вайля, отец которого был кантором в еврейской общине Дессау.

По данным Министерства внутренних дел, Германия имеет третью по численности еврейскую общину в Европе.

Ранее немецкие политики подвергли резкой критике демонстрации в Берлине, участники которых радовались нападению боевиков ХАМАС на Израиль, а канцлер Шольц объявил о запрете поддержки деятельности террористической организации ХАМАС.