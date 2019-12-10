Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Импичмент Трампа: в США представили проект обвинения по двум статьям

Во Франции новые протесты против пенсионной реформы Макрона

Правительство Финляндии возглавила самая молодая в мире премьерка

В оборонный бюджет США заложили санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"






Эрдоган назвал Трампа и Путина среди лидеров, которыми он восхищается

Вторник, 10 декабря 2019, 18:52

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал в качестве лидеров, которыми он больше всего восхищается, президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и катарского шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

Об этом сообщает "Европейская правда"

Эрдоган отвечал на вопросы студентов университета и сказал, что изо всех сил пытается назвать вдохновляющего лидера из Европы, но не может найти такого.

"Когда мы смотрим на Европу, возникает серьезный кризис лидерства, вакуум лидерства. Я не нахожу в себе смелости назвать лидера, который является образцовым в Европе", - сказал он.

Эрдоган похвалил Трампа как открытого лидера, который говорит то, что у него на уме.

"Нравится вам это или нет, господин Трамп - это важное имя. У него нет скрытой повестки дня". Он говорит мне вещи ясно и открыто, и я говорю ему вещи очень открыто", - сказал он.

Турецкий президент также охарактеризовал Путина как "не имеющего скрытой повестки дня" и откровенного и открытого по отношению к Турции, добавив, что он верит, что он и российский лидер смогут установить мир в Сирии.

 Также он назвал шейха Тамима "молодым и динамичным лидером", который поддерживает бедные страны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Эрдоган
powered by lun.ua