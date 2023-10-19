Премьер Британии прибыл с визитом в Израиль

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Израиль, чтобы продемонстрировать солидарность со страной, которая подверглась нападению со стороны террористической группировки ХАМАС 7 октября.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили в офисе главы британского правительства, сообщает Reuters.

Сунак планирует провести переговоры со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, выразит соболезнования по поводу гибели людей в Израиле и в секторе Газы, а также намерен предостеречь от дальнейшей эскалации в регионе.

Он также будет призывать к скорейшему открытию маршрута для доставки гуманитарной помощи в сектор Газы из Египта и предоставлению возможности выехать оттуда британским гражданам, которые там оказались.

"Прежде всего, я здесь, чтобы выразить свою солидарность с израильским народом. Вы пострадали от неописуемого, ужасного террористического акта, и я хочу, чтобы вы знали, что Соединенное Королевство и я с вами", – сказал британский премьер журналистам после приземления.

По информации медиа, визит главы британского правительства может быть частью более широкого визита на Ближний Восток, который может включать остановки в Иордании и Египте. Впрочем, неизвестно, посетит ли Сунак эти страны после удара по больнице в секторе Газы, в результате которого погибли сотни людей.

Израиль отрицает свою причастность к взрыву, заявив, что он был вызван ракетой, выпущенной палестинской террористической группировкой "Исламский джихад".

Ранее Сунак подчеркнул важность избежания эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке во время телефонных разговоров в понедельник с президентами Палестинской администрации Махмудом Аббасом и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В результате конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС погибли шесть граждан Великобритании, еще десять считаются пропавшими без вести.