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Республиканцы выбрали проукраинского кандидата на должность спикера Палаты представителей

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Вторник, 24 октября 2023, 19:19

Фракция Республиканской партии в Палате представителей по итогам пяти раундов голосования во вторник выбрала нового кандидата в спикеры палаты – им стал выходец из штата Миннесота Том Эммер.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Эммер стабильно лидировал во время всех раундов голосования, а в последнем обошел Майка Джонсона из Луизианы.

Всего в голосованиях участвовали девять кандидатов.

Том Эммер
Том Эммер
ФОТО: GETTY IMAGES

62-летний Том Эммер занимает третью по влиятельности во фракции должность "кнута", отвечая за партийную дисциплину во время голосования в Палате представителей. До избрания в Конгресс в 2015 году он возглавлял Национальный республиканский конгрессовый комитет, который помогает конгрессменам в избирательных кампаниях.

Эммер считается мейнстримным республиканцем, приближенным к бывшему спикеру Кевину Маккарти. Он также голосовал за утверждение результаты выборов президента США 2020 года, который Дональд Трамп и сами трамписты отвергают.

Республиканцы представили девять новых кандидатов на должность спикера Палаты представителей

Организация "Республиканцы за Украину" оценила поддержку Киева со стороны Тома Эммера максимально положительным баллом А. Он голосовал за все инициативы Конгресса по поддержке Украины и против ее сокращения.

На прошлой неделе члены Палаты представителей США от Республиканской партии тайным голосованием сняли кандидатуру ультраправого трамписта Джима Джордана, который претендовал на должность спикера, поскольку тот так и не смог заручиться достаточной поддержкой, зато с каждым новым раундом терял голоса.

3 октября должности спикера Палаты представителей лишился Кевин Маккарти. Это произошло под давлением ультраправого крыла его Республиканской партии, где Маккарти обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайной сделке" по помощи Украине.

При этом Палата представителей США не может принимать новые законы, в том числе и по помощи Украине, до избрания нового спикера. Временный федеральный бюджет США рассчитан только до середины ноября, поэтому чтобы избежать шатдауна, Конгресс должен решить эту проблему.

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