Республиканцы выбрали проукраинского кандидата на должность спикера Палаты представителей

Фракция Республиканской партии в Палате представителей по итогам пяти раундов голосования во вторник выбрала нового кандидата в спикеры палаты – им стал выходец из штата Миннесота Том Эммер.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Эммер стабильно лидировал во время всех раундов голосования, а в последнем обошел Майка Джонсона из Луизианы.

Всего в голосованиях участвовали девять кандидатов.

Том Эммер ФОТО: GETTY IMAGES

62-летний Том Эммер занимает третью по влиятельности во фракции должность "кнута", отвечая за партийную дисциплину во время голосования в Палате представителей. До избрания в Конгресс в 2015 году он возглавлял Национальный республиканский конгрессовый комитет, который помогает конгрессменам в избирательных кампаниях.

Эммер считается мейнстримным республиканцем, приближенным к бывшему спикеру Кевину Маккарти. Он также голосовал за утверждение результаты выборов президента США 2020 года, который Дональд Трамп и сами трамписты отвергают.

Организация "Республиканцы за Украину" оценила поддержку Киева со стороны Тома Эммера максимально положительным баллом А. Он голосовал за все инициативы Конгресса по поддержке Украины и против ее сокращения.

На прошлой неделе члены Палаты представителей США от Республиканской партии тайным голосованием сняли кандидатуру ультраправого трамписта Джима Джордана, который претендовал на должность спикера, поскольку тот так и не смог заручиться достаточной поддержкой, зато с каждым новым раундом терял голоса.

3 октября должности спикера Палаты представителей лишился Кевин Маккарти. Это произошло под давлением ультраправого крыла его Республиканской партии, где Маккарти обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайной сделке" по помощи Украине.

При этом Палата представителей США не может принимать новые законы, в том числе и по помощи Украине, до избрания нового спикера. Временный федеральный бюджет США рассчитан только до середины ноября, поэтому чтобы избежать шатдауна, Конгресс должен решить эту проблему.