Встреча Пашиняна и Алиева при посредничестве ЕС не состоится

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при участии президента Евросовета Шарля Мишеля в конце октября не состоится.

Об этом сообщил специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар, пишет "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

Причиной того, что встреча не состоится, спецпредставитель ЕС назвал нехватку времени.

"Наша цель – чтобы армяне Карабаха вернулись в свои дома. Подчеркивая важность встречи в Гранаде, в которой Алиев не участвовал, мы сейчас пытаемся организовать встречу Пашинян-Алиев в Брюсселе", – сказал Клаар, не уточнив возможных новых дат.

"Несмотря на медленный процесс, мы верим, что результатом станет подписание документа", – подчеркнул европейский дипломат.

Относительно формата "3+3", в рамках которого два дня назад в Тегеране состоялась встреча министров иностранных дел Турции, Ирана, России, Армении и Азербайджана, Клаар заявил, что, хотя этот формат не решает проблемы, но может быть полезным. "Нет противоречия", – сказал он.

Возможную трехстороннюю встречу в Брюсселе до конца месяца ранее анонсировал президент Европейского совета Шарль Мишель во время саммита Европейского политического сообщества.

Европейские лидеры надеялись провести в испанской Гранаде первую встречу между президентом Азербайджана и главой правительства Армении после наступления Баку на Карабах.

Но азербайджанский президент Ильхам Алиев отказался от переговоров и не приехал в Гранаду. Также на саммит в Гранаде не поехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который поддерживает Азербайджан в его противостоянии с Арменией.