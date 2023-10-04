Запланированная на 5 октября в Гранаде встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна с участием президента Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона не состоится.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили азербайджанские СМИ со ссылкой на дипломатический источник, информирует "Интерфакс-Азербайджан".

"Причина – деструктивная позиция Франции, а также несогласие Парижа и Берлина на участие во встрече Турции. В таких условиях азербайджанская сторона отказалась от проведения переговоров", – сказал дипломатический источник.

При этом источник отметил, что президент Азербайджана в Гранаду не полетит.

По словам источника, последние заявления Армении, Франции, Германии и Шарля Мишеля ясно дали понять, что на этой платформе "царит антиазербайджанская атмосфера". Заявления министра иностранных дел Франции во время ее визита в Армению показали, что Париж занимает почти враждебную позицию в отношении Азербайджана, сказал собеседник.

"Заявления и замечания, прозвучавшие в ходе вояжа Катрин Колонны в Армению, разрушили последние иллюзии по поводу "важности" встречи в Гранаде. На этом фоне Азербайджан отказался от этой встречи. По этой причине президент Азербайджана в Гранаду не летит", – отметил он.

При этом источник подчеркнул, что "если на повестке дня будет прежний трехсторонний формат ЕС-Азербайджан-Армения, то Азербайджан может принять в нем участие. Однако любой формат, в котором представлена Франция, для нашей страны неприемлем. Азербайджан не будет участвовать во встречах, на которых представлена Франция", – добавил источник.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил поездку в Испанию на саммит Европейского политического сообщества, на полях которого лидеры Азербайджана и Армении должны были провести мирные переговоры.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев после стремительной военной операции в Карабахе заявил о "более благоприятных возможностях" для мирного соглашения с Арменией.

Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что предстоящая встреча лидеров Армении и Азербайджана станет реальной возможностью заключить мирное соглашение.