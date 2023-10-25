Зеленский обратится к лидерам ЕС на саммите на этой неделе

Президент Владимир Зеленский обратится через видеосвязь к участникам саммита Европейского Союза, который состоится 26-27 октября в Брюсселе.

Об этом журналистам в среду сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

Собеседник сказал, что Зеленский, как это было и в предыдущие разы, обратится к лидерам стран Евросоюза в начале заседания.

"Мы ожидаем снова подтвердить непоколебимую поддержку Украине с помощью различных действий, поддерживая в военной сфере, финансовой и дипломатической в частности. Это будет повторено", – сказал он.

Европейский чиновник добавил, что в Брюсселе в контексте поддержки Украины продолжается работа над "различными треками действий", в частности использованием замороженных суверенных активов России и пересмотра бюджета для дополнительного финансирования для Киева.

Как сообщалось, лидеры ЕС в Брюсселе 26-27 октября обсудят пути ускорения предоставления военной поддержки Украине, использование замороженных активов РФ, а также интенсификацию дипломатической работы Евросоюза с целью обеспечения справедливого мира.

Накануне президент Владимир Зеленский призвал распространить опыт Бельгии по использованию замороженных российских активов на всю Европу.