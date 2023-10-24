Зеленский попросил ЕС распространить опыт Бельгии по использованию замороженных активов РФ
Президент Владимир Зеленский призвал распространить опыт Бельгии по использованию замороженных российских активов на всю Европу.
Об этом он сказал, обращаясь по видеосвязи к коллегии Еврокомиссии во вторник, сообщает "Европейская правда".
"Хотел бы отметить опыт Бельгии – государства, которое первым сделало в Европе шаг к использованию замороженных российских активов для компенсации ущерба от российской агрессии. Будет справедливо, если такое решение будет масштабировано на остальные части всего континента", – заявил Зеленский.
По его словам, "стоит сделать следующие логические шаги, в частности конфискацию активов агрессора. Это должно быть правилом Европы для мира, когда агрессор платит наибольшую цену за нарушение мира".
Он также поблагодарил за всю предоставленную Украине поддержку – оборонную, санкционную, гуманитарную и финансовую.
"Особенно отмечу программы длительной поддержки, в частности инициативу Еврокомиссии по созданию финансового инструмента для Украины", – сказал он, отметив, что ждет его окончательного утверждения до конца года.
Напомним, Бельгия создала специальный фонд для поддержки Украины объемом 1,7 млрд евро, который наполняют из налогообложения замороженных в стране российских активов.
Между тем, в эти выходные лидеры ЕС и Соединенных Штатов по итогам саммита на прошлой неделе подтвердили готовность изучить пути использования суверенных активов России для помощи Украине в соответствии с национальным и международным правом.