Глава Евросовета рассказал, что лидеры ЕС обсудят на саммите об Украине

Саммит лидеров ЕС в Брюсселе 26-27 октября обсудит пути ускорения предоставления военной поддержки Украине, использование замороженных активов РФ, а также интенсификацию дипломатической работы Евросоюза с целью обеспечения справедливого мира.

Об этом говорится в письме-приглашении главы Евросовета Шарля Мишеля к лидерам ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Наша встреча происходит во время большой глобальной нестабильности и опасности, которая в последнее время обострилась из-за событий на Ближнем Востоке. Эти события требуют нашего немедленного внимания, не отвлекая нас от нашей постоянной поддержки Украины", – отметил Мишель в письме.

Он подчеркнул, что в вопросе Украины "мы будем продолжать нашу непоколебимую поддержку столько, сколько потребуется".

"Среди различных аспектов нашей помощи я хотел бы, чтобы мы обсудили, в частности, пути ускорения предоставления военной поддержки, прогресс в наших планах по использованию обездвиженных российских активов, а также интенсификацию нашей дипломатической работы с целью обеспечения широкой международной поддержки всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", – отметил Мишель.

Накануне президент Владимир Зеленский призвал распространить опыт Бельгии по использованию замороженных российских активов на всю Европу.

Напомним, Бельгия создала специальный фонд для поддержки Украины объемом 1,7 млрд евро, который наполняют из налогообложения замороженных в стране российских активов.

Тем временем в ЕС из-за венгерской блокады до сих пор не могут найти решение о выделении транша в 500 миллионов евро из фонда, который поддерживает страны, помогающие Украине оружием.