Зеленський звернеться до лідерів ЄС на саміті цього тижня

Президент Володимир Зеленський звернеться через відеозв’язок до учасників саміту Європейського Союзу, який відбудеться 26-27 жовтня в Брюсселі.

Про це журналістам у середу повідомив високопосадовець ЄС, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

Співрозмовник сказав, що Зеленський, як це було і в попередні рази, звернеться до лідерів країн Євросоюзу на початку засідання.

"Ми очікуємо знову підтвердити непохитну підтримку Україні за допомогою різних дій, підтримуючи у військовій сфері, фінансовій та дипломатичній зокрема. Це буде повторено", – сказав він.

Європейський посадовець додав, що в Брюсселі в контексті підтримки України триває робота над "різними треками дій", зокрема використанням заморожених суверенних активів Росії та перегляду бюджету для додаткового фінансування для Києва.

Як повідомлялось, лідери ЄС у Брюсселі 26-27 жовтня обговорять шляхи прискорення надання військової підтримки Україні, використання заморожених активів РФ, а також інтенсифікацію дипломатичної роботи Євросоюзу з метою забезпечення справедливого миру.

Напередодні президент Володимир Зеленський закликав поширити досвід Бельгії щодо використання заморожених російських активів на всю Європу.