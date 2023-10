Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вероятно приедет в Украину, что может свидетельствовать, что оценка прогресса Киева в "кандидатских" реформах будет положительной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, который освещает европейскую тематику.

Джозвяк сообщил, что президент Еврокомиссии "вероятно" поедет в Украину в начале ноября.

"Она бы не планировала такую поездку настолько близко к дате публикации докладов Еврокомиссии по расширению, если бы не имела хороших новостей", – предполагает он.

