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Президент Еврокомиссии может приехать в Украину в начале ноября – СМИ

Среда, 25 октября 2023, 10:02

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вероятно приедет в Украину, что может свидетельствовать, что оценка прогресса Киева в "кандидатских" реформах будет положительной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, который освещает европейскую тематику.

Джозвяк сообщил, что президент Еврокомиссии "вероятно" поедет в Украину в начале ноября.

"Она бы не планировала такую поездку настолько близко к дате публикации докладов Еврокомиссии по расширению, если бы не имела хороших новостей", – предполагает он.

Перед этим агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что Еврокомиссия готовит положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения на пути в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.

Во вторник 24 октября президент Украины Владимир Зеленский обратился во вторник к коллегии еврокомиссаров, которые собрались в Брюсселе, убеждая их в том, что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии и готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

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