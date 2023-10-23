Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился скандальным заявлением в годовщину подавления советскими войсками революции 1956 года.

Заявление венгерского премьера приводит AP, сообщает "Европейская правда".

Орбан во время выступления в городе Веспрем сравнил членство Венгрии в ЕС с более чем сорокалетней советской оккупацией его страны.

В частности, глава венгерского правительства обвинил ЕС в стремлении лишить Венгрию ее идентичности путем навязывания модели либеральной демократии, которую, по его словам, венгры отвергают.

Орбан считает, что Брюссель применяет против Венгрии методы, которые уходят корнями во времена советского правления.

"Сегодня появляются вещи, которые напоминают нам о советских временах. Да, бывает, что история повторяется", – сказал Орбан на мероприятии, где не было представителей никаких СМИ, кроме государственных.

"К счастью, то, что когда-то было трагедией, сейчас в лучшем случае является комедией. К счастью, Брюссель – это не Москва. Москва была трагедией. Брюссель – это просто плохая современная пародия", – добавил он.

23 октября в Венгрии отмечают годовщину восстания 1956 года против советских репрессий, которое началось в столице Будапеште и распространилось по всей стране.

Ранее сообщалось, что четверо депутатов оппозиционной парламентской фракции "Моментум" облили кроваво-красной краской забор возле офиса Орбана.

Напомним, что в учебнике по истории для 11-х классов, официально утвержденном к использованию в России, участников Венгерской революции-1956 называют фашистами и "восставшими радикалами", которые боролись против советских памятников.

"Катализатором венгерского кризиса стали действия западных спецслужб и внутренней оппозиции, которую они поддерживали", – утверждает "учебник истории" и дополнительно критикует венгров за то, что они "решили отказаться от сталинского наследия".

Больше о скандале с российским "учебником истории" читайте в статье "Европейской правды".