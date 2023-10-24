Макрон прибыл в Израиль с визитом солидарности

Самолет президента Франции Эмманюэля Макрона прибыл в аэропорт в Тель-Авиве во вторник утром.

Об этом сообщает французский телеканал BFM TV, пишет "Европейская правда".

Президент Франции должен начать свой визит в Израиль со встречи с семьями погибших в результате нападения боевиков ХАМАС, уточняет телеканал.

Кроме того, Макрон встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Ицхаком Герцогом и лидерами оппозиции, которые входят в состав правительства национального единства.

По словам одного из представителей Елисейского дворца, президент Франции своим визитом стремится не только показать солидарность с Израилем, но и сделать "максимально оперативные предложения", чтобы предотвратить эскалацию, освободить заложников, гарантировать безопасность Израиля и работать над решением конфликта по принципу "двух государств".

Визит Макрона также будет иметь особый резонанс во Франции, мусульманские и еврейские общины которой находятся в напряжении после убийства учителя исламистским боевиком, которое французские власти связывают с событиями в Газе.

Французский президент последует за несколькими западными лидерами, которые посетили Израиль, чтобы продемонстрировать свою поддержку этой стране, включая президента Соединенных Штатов Джо Байдена и британского премьер-министра Риши Сунака.