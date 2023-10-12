Париж начал расследование гибели французов из-за нападения ХАМАС на Израиль

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции в четверг объявила о начале расследования по факту гибели по меньшей мере 13 французских граждан в Израиле после нападения боевиков ХАМАС.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

О расследовании стало известно после обращения президента Франции Эмманюэля Макрона, в котором он сказал, что в результате нападения ХАМАС в Израиле погибли 13 французских граждан.

Во Франции будут вести так называемое зеркальное расследование – то есть параллельно с израильским, что позволит опросить французских жертв – погибших, раненых или пропавших без вести – или их родственников и проинформировать их о ходе израильского расследования.

Прокуратура Парижа в комментарии AFP также сообщила, прокуратура Парижа сообщила, что Национальный центр борьбы с ненавистью в Интернете начал 23 предварительных расследования в отношении оправданий терроризма, угроз смерти на религиозной почве и подстрекательства к преступлениям.

Ранее сообщалось, что Федеральная прокуратура Германии тоже расследует убийства и захват боевиками ХАМАС заложников из числа немецких граждан во время нападения на Израиль.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан утверждает, что МУС сможет рассматривать дела, связанные с военными преступлениями, совершенными после нападения боевиков ХАМАС на Израиль с 7 октября.