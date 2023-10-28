Германия отправила более тысячи военных на Ближний Восток
Германия отправила более 1000 военных Бундесвера на Ближний Восток с целью проведения возможной эвакуации немецких граждан из Израиля.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Подавляющее большинство этих военных пока находятся в состоянии готовности на Кипре.
Указанный контингент практически готов к немедленному развертыванию.
В минувшие выходные министерство обороны ФРГ объявило планы усилить собственные возможности реагирования в регионе.
С этой целью на Кипре создали штаб планирования и управления возможной эвакуацией населения.
Кроме того, на этом острове также находятся в состоянии готовности подразделения специального назначения ВМС Германии, а в Иорданию перебросили Командование сил специального назначения.
По данным немецкого МИД, на Ближнем Востоке все еще находится несколько тысяч граждан Германии, несмотря на боевые действия между Израилем и ХАМАС.