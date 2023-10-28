Укр Рус Eng

Німеччина відправила понад тисячу військових на Близький Схід

Субота, 28 жовтня 2023, 15:26

Німеччина відправила понад 1000 військових Бундесверу на Близький Схід з метою проведення можливої евакуації німецьких громадян з Ізраїлю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Переважна більшість цих військових поки що перебувають у стані готовності на Кіпрі.

Зазначений контингент практично готовий до негайного розгортання.

Минулих вихідних міністерство оборони ФРН оголосило про плани посилити власні можливості реагування в регіоні.

З цією метою на Кіпрі створили штаб планування та управління можливою евакуацією населення.

 Крім того, на цьому острові також перебувають у стані готовності підрозділи спеціального призначення ВМС Німеччини, а до Йорданії перекинули Командування сил спеціального призначення.

За даними німецького МЗС, на Близькому Сході все ще перебуває кілька тисяч громадян Німеччини попри бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина