Німеччина відправила понад тисячу військових на Близький Схід

Німеччина відправила понад 1000 військових Бундесверу на Близький Схід з метою проведення можливої евакуації німецьких громадян з Ізраїлю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Переважна більшість цих військових поки що перебувають у стані готовності на Кіпрі.

Зазначений контингент практично готовий до негайного розгортання.

Минулих вихідних міністерство оборони ФРН оголосило про плани посилити власні можливості реагування в регіоні.

З цією метою на Кіпрі створили штаб планування та управління можливою евакуацією населення.

Крім того, на цьому острові також перебувають у стані готовності підрозділи спеціального призначення ВМС Німеччини, а до Йорданії перекинули Командування сил спеціального призначення.

За даними німецького МЗС, на Близькому Сході все ще перебуває кілька тисяч громадян Німеччини попри бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС.