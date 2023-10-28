Німеччина відправила понад тисячу військових на Близький Схід
Німеччина відправила понад 1000 військових Бундесверу на Близький Схід з метою проведення можливої евакуації німецьких громадян з Ізраїлю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Переважна більшість цих військових поки що перебувають у стані готовності на Кіпрі.
Зазначений контингент практично готовий до негайного розгортання.
Минулих вихідних міністерство оборони ФРН оголосило про плани посилити власні можливості реагування в регіоні.
З цією метою на Кіпрі створили штаб планування та управління можливою евакуацією населення.
Крім того, на цьому острові також перебувають у стані готовності підрозділи спеціального призначення ВМС Німеччини, а до Йорданії перекинули Командування сил спеціального призначення.
За даними німецького МЗС, на Близькому Сході все ще перебуває кілька тисяч громадян Німеччини попри бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС.