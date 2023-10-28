Эрдоган пришел на пропалестинскую акцию и набросился с обвинениями в адрес Запада
Суббота, 28 октября 2023, 17:44
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пришел на пропалестинский митинг, который проходил в аэропорту Ататюрка в Стамбуле.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.
Эрдоган выступал в шарфе в палестинских цветах.
Турецкий президент набросился с обвинениями в адрес Запада и Израиля из-за ситуации в Газе.
"Именно Запад несет наибольшую ответственность за кровопролитие в секторе Газа. Кровопролитие в секторе Газа – полностью дело рук Запада", – сказал он, обвинив Израиль в "военных преступлениях".
Эрдоган назвал Израиль "пешкой в регионе, которая будет принесена в жертву, когда наступит день".
По его словам, Израиль является "оккупантом" палестинских территорий.
Эрдоган говорит, Турция всегда протягивает руку помощи тем, кто обращается к ней: "Мы проливали слезы за жителей многих регионов: от Крыма до Карабаха, от Боснии до Киркука, от Палестины до Туркестана, от Афганистана до Чечни".
Он добавил, что те, кто проливал "крокодиловы слезы по мирным жителям, убитыми вчера в украинско-российской войне, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей в секторе Газы".
Он повторил свои слова о том, что не считает группировку ХАМАС террористической организацией.
Эрдоган и раньше резко критиковал Израиль за бомбардировку сектора Газа и обвинил в совершении военных преступлений. Одновременно он заявил, что считает ХАМАС не террористической группировкой, а борцами "за защиту своей земли и своего народа".
В пропалестинской демонстрации 14 октября участвовал сын Эрдогана.
Ранее сообщалось, что Турция, которая исторически имела контакты с ХАМАС, ведет переговоры, направленные на освобождение заложников, удерживаемых боевиками этой палестинской группировки.
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