Эрдоган пришел на пропалестинскую акцию и набросился с обвинениями в адрес Запада

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пришел на пропалестинский митинг, который проходил в аэропорту Ататюрка в Стамбуле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган выступал в шарфе в палестинских цветах.

Anadolu

Турецкий президент набросился с обвинениями в адрес Запада и Израиля из-за ситуации в Газе.

"Именно Запад несет наибольшую ответственность за кровопролитие в секторе Газа. Кровопролитие в секторе Газа – полностью дело рук Запада", – сказал он, обвинив Израиль в "военных преступлениях".

Эрдоган назвал Израиль "пешкой в регионе, которая будет принесена в жертву, когда наступит день".

По его словам, Израиль является "оккупантом" палестинских территорий.

Эрдоган говорит, Турция всегда протягивает руку помощи тем, кто обращается к ней: "Мы проливали слезы за жителей многих регионов: от Крыма до Карабаха, от Боснии до Киркука, от Палестины до Туркестана, от Афганистана до Чечни".

Он добавил, что те, кто проливал "крокодиловы слезы по мирным жителям, убитыми вчера в украинско-российской войне, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей в секторе Газы".

Он повторил свои слова о том, что не считает группировку ХАМАС террористической организацией.

Anadolu

Эрдоган и раньше резко критиковал Израиль за бомбардировку сектора Газа и обвинил в совершении военных преступлений. Одновременно он заявил, что считает ХАМАС не террористической группировкой, а борцами "за защиту своей земли и своего народа".

В пропалестинской демонстрации 14 октября участвовал сын Эрдогана.

Ранее сообщалось, что Турция, которая исторически имела контакты с ХАМАС, ведет переговоры, направленные на освобождение заложников, удерживаемых боевиками этой палестинской группировки.

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