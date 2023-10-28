Ердоган прийшов на пропалестинську акцію і накинувся зі звинуваченнями на адресу Заходу
Субота, 28 жовтня 2023, 17:44
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прийшов на пропалестинський мітинг, який відбувався в аеропорту Ататюрка у Стамбулі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
Ердоган виступав у шарфі в палестинських кольорах.
Турецький президент накинувся зі звинуваченнями на адресу Заходу та Ізраїлю через ситуацію в Газі.
"Саме Захід несе найбільшу відповідальність за кровопролиття в секторі Гази. Кровопролиття в секторі Гази – повністю справа рук Заходу", – сказав він, звинувативши Ізраїль у "воєнних злочинах".
Ердоган назвав Ізраїль "пішаком в регіоні, який буде принесений в жертву, коли прийде день".
За його словами, Ізраїль є "окупантом" палестинських територій.
Ердоган каже, Туреччина завжди простягає руку допомоги тим, хто звертається до неї: "Ми проливали сльози за жителів багатьох регіонів: від Криму до Карабаху, від Боснії до Кіркука, від Палестини до Туркестану, від Афганістану до Чечні".
Він додав, що ті, хто проливав "крокодилячі сльози за мирними жителями, вбитими вчора в українсько-російській війні, сьогодні мовчки спостерігають за загибеллю тисяч невинних дітей у секторі Гази".
Він повторив свої слова про те, що не вважає угруповання ХАМАС терористичною організацією.
Ердоган і раніше різко критикував Ізраїль за бомбардування сектора Гази і звинуватив у скоєнні воєнних злочинів. Одночасно він заявив, що вважає ХАМАС не терористичним угрупованням, а борцями "за захист своєї землі і свого народу".
У пропалестинській демонстрації 14 жовтня брав участь син Ердогана.
Раніше повідомляли, що Туреччина, яка історично мала контакти з ХАМАС, веде переговори, спрямовані на звільнення заручників, утримуваних бойовиками цього палестинського угруповання.
Читайте також: Європейський фронт ізраїльської війни: як пропалестинські протести розкололи ЄС.