Ердоган прийшов на пропалестинську акцію і накинувся зі звинуваченнями на адресу Заходу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прийшов на пропалестинський мітинг, який відбувався в аеропорту Ататюрка у Стамбулі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Ердоган виступав у шарфі в палестинських кольорах.

Anadolu

Турецький президент накинувся зі звинуваченнями на адресу Заходу та Ізраїлю через ситуацію в Газі.

"Саме Захід несе найбільшу відповідальність за кровопролиття в секторі Гази. Кровопролиття в секторі Гази – повністю справа рук Заходу", – сказав він, звинувативши Ізраїль у "воєнних злочинах".

Ердоган назвав Ізраїль "пішаком в регіоні, який буде принесений в жертву, коли прийде день".

За його словами, Ізраїль є "окупантом" палестинських територій.

Ердоган каже, Туреччина завжди простягає руку допомоги тим, хто звертається до неї: "Ми проливали сльози за жителів багатьох регіонів: від Криму до Карабаху, від Боснії до Кіркука, від Палестини до Туркестану, від Афганістану до Чечні".

Він додав, що ті, хто проливав "крокодилячі сльози за мирними жителями, вбитими вчора в українсько-російській війні, сьогодні мовчки спостерігають за загибеллю тисяч невинних дітей у секторі Гази".

Він повторив свої слова про те, що не вважає угруповання ХАМАС терористичною організацією.

Anadolu

Ердоган і раніше різко критикував Ізраїль за бомбардування сектора Гази і звинуватив у скоєнні воєнних злочинів. Одночасно він заявив, що вважає ХАМАС не терористичним угрупованням, а борцями "за захист своєї землі і свого народу".

У пропалестинській демонстрації 14 жовтня брав участь син Ердогана.

Раніше повідомляли, що Туреччина, яка історично мала контакти з ХАМАС, веде переговори, спрямовані на звільнення заручників, утримуваних бойовиками цього палестинського угруповання.

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