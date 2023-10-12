Турция, которая исторически имела контакты с ХАМАС, ведет переговоры, направленные на освобождение заложников, удерживаемых боевиками этой палестинской группировки.

Об этом, как стало известно Reuters, заявил в среду высокопоставленный турецкий чиновник, сообщает "Европейская правда".

После нападения ХАМАС на Израиль в выходные Анкара начала дипломатические усилия, направленные на посредничество в урегулировании конфликта, отметил собеседник на условиях анонимности. Чиновник рассказал, что президент Реджеп Тайип Эрдоган приказал провести переговоры.

На этой неделе Эрдоган провел телефонные разговоры с региональными лидерами, чтобы передать предложение Анкары выступить посредником и обсудить израильско-палестинский конфликт.

"Турция ведет переговоры по гражданским, которых удерживает ХАМАС. По поручению президента Эрдогана соответствующие институты проводят процесс в отношении гражданских лиц, которых удерживает ХАМАС", – сказал собеседник, не предоставив дальнейших подробностей.

Турецкие политики, включая Эрдогана, ранее уже встречались с членами ХАМАС. Но с начала боевых действий не было ни одного официального заявления со стороны Анкары о контактах с группировкой.

Десятки израильтян и других иностранцев были захвачены в Газе в качестве заложников, некоторых из них провели по улицам города.

Обе стороны заявили, что среди погибших и раненых много женщин и детей.

Напомним, по данным СМИ, США предложили Израилю помощь в планировании специальных операций и разведывательную поддержку в рамках усилий по освобождению заложников, захваченных ХАМАС.

Германия считает, что ее граждане находятся среди заложников террористической группировки ХАМАС.