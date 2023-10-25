Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что палестинская группировка ХАМАС, которая совершила нападение на Израиль 7 октября, не является террористической организацией, а ее боевиков он назвал "освободителями", которые борются за свою землю.

Об этом Эрдоган сказал, выступая на партийном собрании в парламенте в среду, его цитирует Turkish Minute, пишет "Европейская правда".

"ХАМАС не является террористической организацией, это группа освободителей и моджахедов, которые борются за защиту своей земли и своего народа", – сказал Эрдоган.

Эрдоган обвинил Израиль в совершении одного из самых "кровавых и жестоких" нападений в истории на палестинцев после 7 октября. Также он обвинил Тель-Авив в совершении военных преступлений.

Эрдоган сказал, что западные страны проводят встречи, на которых объявляют ХАМАС террористической организацией, но обвинил Израиль в том, что он сам действует как террористическая организация.

"О, Израиль, ты можешь быть (террористической. – Ред.) организацией. Запад многим тебе обязан, но Турция – нет", – сказал он, добавив, что Турция не будет молчать в связи с убийствами Израилем детей в Газе.

По данным органов здравоохранения сектора Газы, в результате израильских авиаударов в городе погибло около 2500 детей.

Эрдоган также заявил, что отменяет планы посетить Израиль из-за его "бесчеловечной" войны в Газе.

"У нас был план поехать в Израиль, но он был отменен, мы не поедем", – сказал Эрдоган.

Отношения Анкары с Израилем были заморожены после того, как в 2010 году израильтяне совершили нападение на турецкое судно, везущее помощь в Газу, в результате чего погибли 10 гражданских лиц.

В прошлом месяце Эрдоган встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время саммита ООН в Нью-Йорке, что ознаменовало улучшение отношений, которые начались с решения прошлого года о переназначении послов.

Турецкий лидер не сказал, когда он намеревался посетить Израиль, где Анкара рассматривала возможность присоединения к проекту газопровода, который продвигают Соединенные Штаты.

"Конечно, у нас были добрые намерения, но (Нетаньяху) злоупотреблял ими... Если бы он продолжал иметь добрые намерения, наши отношения могли бы быть другими, но теперь, к сожалению, этого тоже не произойдет", – сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Турция, которая исторически имела контакты с ХАМАС, ведет переговоры, направленные на освобождение заложников, удерживаемых боевиками этой палестинской группировки.

Перед этим государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию, Саудовскую Аравию и ОАЭ к взаимодействию по нападению на Израиль.