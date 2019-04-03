Литва и Польша решили усилить защиту Сувалкского коридора

Литва и Польша договорились зачислить по одной бригаде в распоряжение действующего в городе Эльблонг штаба Северо-Восточной дивизии для защиты так называемого Сувалкского коридора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"У нас есть сертифицированный высокими оценками международный штаб, и теперь мы хотим дать им настоящих солдат", – заявил главнокомандующий армии Польши Раймунд Анджейчак.

"Мы также обсуждаем это с другими странами, хотели ли бы они стать частью этой команды", – отметил офицер.

Сувалкский коридор – участок границы между Литвой и Польшей протяженностью 100 км, который на западе граничит с Калининградской областью РФ, а на востоке – с Беларусью.

Аналитики отмечают, что в случае войны России важно было бы быстро захватить Сувалкский коридор, чтобы отрезать союзникам по НАТО путь по суше к странам Балтии.

Анджейчак сказал, что обсудил с литовским коллегой возможности для военных обеих стран отрабатывать "максимально комплексные и сложные сценарии", потому что в условиях кризиса времени для подготовки не будет.

"Если они будут тренироваться ежедневно, то будут знать друг друга и согласуют свои системы, смогут достичь желаемого времени активизации ВС и аспекта сдерживания", – сказал Анджейчак. По его словам, Польша с беспокойством наблюдает за наращиванием Россией военных мощностей в Калининградской области.

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"Растущая численность воинских подразделений, модернизация в Калининградской области – это символы очень агрессивных действий РФ", – сказал генерал.

Литовская разведка утверждает, что в последние годы в Калининградской области обновляется старая и создается новая военная инфраструктура, формируются новые подразделения, поставляются новые вооружения и военная техника, на сухопутных и морских полигонах области идет интенсивная военная подготовка.