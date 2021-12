США и ЕС осудили закрытие в России организации, исследовавшей политические репрессии в СССР

США и Евросоюз в своих заявлениях осудили решение российских органов власти закрыть правозащитный центр "Мемориал", занимавшийся исследованием политических репрессий в СССР.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"ЕС выражает сожаление по поводу решения Верховного суда РФ ликвидировать "Международный мемориал", игравший важную роль в защите памяти о политических репрессиях и нарушениях прав человека", - заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

The EU strongly deplores the Russian Supreme Court decision to liquidate #Memorial International, which has an important role in protecting

the memory of political repression & violation of human rights.



1/2