США и ЕС осудили закрытие в России организации, исследовавшей политические репрессии в СССР

США и Евросоюз в своих заявлениях осудили решение российских органов власти закрыть правозащитный центр "Мемориал", занимавшийся исследованием политических репрессий в СССР.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"ЕС выражает сожаление по поводу решения Верховного суда РФ ликвидировать "Международный мемориал", игравший важную роль в защите памяти о политических репрессиях и нарушениях прав человека", - заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

The EU strongly deplores the Russian Supreme Court decision to liquidate #Memorial International, which has an important role in protecting

the memory of political repression & violation of human rights.



1/2 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 28, 2021

Госдеп США в своем заявлении подчеркнул, что "Мемориал" является одной из старейших и наиболее авторитетных в России организаций в этой сфере.

"Три десятилетия исследователи "Международного мемориала" без устали работали, собирая имена и истории миллионов жертв советских репрессий и работая над исторической справедливостью. Закрытие организации произошло в конце года, за который в РФ еще больше усложнилось положение независимого гражданского общества, медиа и про-демократических активистов… Мы также с тревогой следим за параллельными попытками закрыть партнерскую организацию, правозащитный центр "Мемориал". Преследование обоих является наступлением на их благородное дело и правозащитную работу в целом. Народ России и память миллионов пострадавших от советских репрессий заслуживают лучшего отношения", - отмечает Госдеп.

США выразили солидарность со всеми, кто в России подвергается преследованиям за попытку реализовывать свои права на свободу выражения взглядов и собрания, и с теми, кто оказался за решеткой по обвинениям по политическим мотивам.

Как сообщала "Украинская правда", 28 декабря Верховный суд РФ принял решение о ликвидации организации "Международный мемориал".

В поддержку "Мемориала" выступали десятки российских и международных организаций, политиков, деятелей науки и культуры. Среди них – лауреаты Нобелевской премии мира, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и первый президент СССР Михаил Горбачев.

Также на днях российский суд ужесточил приговор карельскому историку, исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву, увеличив тюремный срок до 15 лет. Евросоюз заявил, что считает решение суда связанным с правозащитной деятельностью Дмитриева и что это нарушение Россией международных обязательств.

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