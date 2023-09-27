Германия объявила об усилении контроля на границах с Польшей и Чехией

На этой неделе Германия введет усиленный пограничный контроль на границе с Польшей и Чехией, чтобы сдержать нелегальную миграцию.

Об этом заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Если нам не удастся лучше защитить внешние границы... то открытые границы внутри ЕС окажутся под угрозой", – заявила Нэнси Фезер журналистам в Берлине.

Федеральный министр финансов Кристиан Линднер хочет поддержать экстренные службы МВД персоналом в виде 500 работников таможни. Во время правительственных слушаний в Бундестаге он заявил, что после 2015 года контроль над доступом в Германию был частично утрачен. Такая ситуация, по его словам, не должна продолжаться.

Германия, которая приняла около 1 миллиона украинских беженцев за последний год, также наблюдает резкий рост количества искателей убежища из других регионов.

Это произошло после того, как тысячи мигрантов, путешествовавших на лодках из Северной Африки, высадились на итальянском острове Лампедуза.

Соседняя с Германией Польша во вторник начала проверять некоторые транспортные средства, пересекающие словацкую границу, подозревая, что они могут перевозить нелегальных мигрантов.

Также Польша усиливает патрулирование вблизи границы с Литвой.