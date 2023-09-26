Польша начала проверки транспорта возле границы со Словакией

Пограничная служба Польши ввела постоянные и специальные проверки автобусов и других транспортных средств, которые могут перевозить нелегальных мигрантов на польско-словацкой границе.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминский в Twitter (X).

Этот шаг является ответом на сообщения об увеличении нелегальной миграции на так называемом балканском маршруте.

"Пограничная служба ввела постоянный и специальный контроль на польско-словацкой границе автобусов и других транспортных средств, которые могут перевозить нелегальных мигрантов с этого направления", – сообщил Каминский.

Представитель правительства Пйотр Мюллер сообщил в понедельник, что правительство, вероятно, в ближайшее время примет решение об усилении контроля на польско-словацкой границе.

"В связи с информацией о том, что нелегальные мигранты въезжают в Польшу через Словакию по балканскому маршруту, мы близки к принятию решения об усилении контроля на границе со Словакией", – заявил представитель.

"В течение последних нескольких недель мы наблюдаем увеличение количества иностранцев, путешествующих по балканскому маршруту через Польшу в Германию. Особенно на участке границы со Словакией возросло количество нелегальных иммигрантов. Всего на обоих участках южной границы, то есть с Чехией и Словакией, это количество выросло почти в семь раз", – сообщила в интервью Polsat News Анна Михальская, пресс-секретарь Пограничной службы.

Представитель правительства подчеркнул, что хотя сейчас речь идет о введении проверок на границе со Словакией, в будущем такие же меры могут быть применены и на границе с Германией.

Как сообщалось, немецкие власти собираются установить стационарные пропускные пункты с целью борьбы с контрабандой людей на своих границах.

В сентябре Германия заявила, что достигла предела в принятии мигрантов.

С наибольшим миграционным давлением в ЕС сейчас столкнулась Италия – ее самый южный остров Лампедуза из-за близости к берегам Туниса стал приоритетным пунктом назначения для людей, которые ищут способы попросить убежища в ЕС.