Сын Байдена может не избежать суда по налоговым обвинениям: судья отклонила мировое соглашение

Судья окружного суда штата Делавэр в среду не утвердила мировое соглашение по налоговым обвинениям против сына президента США – Хантера Байдена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В прошлом месяце стало известно, что сын Джо Байдена заключил мировое соглашение с прокуратурой по обвинениям в двух налоговых преступлениях, связанных с неуплатой налогов на сумму более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах.

Прокуратура планировали рекомендовать Байдену-младшему два года условного срока в обмен на признание им вины. Кроме того, сделка позволила бы ему избежать обвинения в более тяжком преступлении – незаконном владении оружием, которое тот имел, когда употреблял наркотики.

Но судья Мэриеллен Норейка заявила, что обеспокоена формулировками в мировом соглашении, которые содержат детали относительно непреследования Байдена за налоговые преступления в будущем, и предложила сторонам обсудить его еще раз.

Мировое соглашение должно было бы закрыть дело, расследование которого началось еще при президентстве Дональд Трампа, и избежать его рассмотрения в суде. Но республиканцы активно настаивали на отмене мирового соглашения, называя его несправедливым.

Они также утверждают, что Министерство юстиции США якобы вмешивалось в ход расследования в отношении Хантера Байдена.

Если мировое соглашение окончательно будет отклонено, дело Байдена-младшего будут рассматривать полноценно в суде. Это обеспечит республиканцам желаемую "картинку" на фоне участия Джо Байдена в предвыборной кампании.

Отметим, что это не единственное расследование, где фигурирует Байден-младший. Республиканцы в Палате представителей США самостоятельно проверяют зарубежную бизнес-деятельность сына президента, в том числе и причастность Байдена-старшего к ней.

Линия обвинений республиканцев основывается на том, что Хантер Байден полагался на влияние отца – ранее вице-президента США – для заключения бизнес-сделок, в частности с представителями Китая и Украины. Байдены официально отрицали, что такое влияние имело место.