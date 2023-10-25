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Італія допускає продовження контролю на кордоні зі Словенією і в наступному році

Середа, 25 жовтня 2023, 10:09

Італія ймовірно продовжить контроль на кордоні зі Словенією, запроваджений як тимчасовий захід, і після кінця 2023 року.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда". 

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П’янтедозі у вівторок заявив, що контроль на кордоні зі Словенією ймовірно триватиме і після кінця 2023 року. 

Він зазначив, що Італія розуміє важливість вільного пересування у межах Шенгенської зони і скасує контроль, щойно це буде можливо.

П’янтедозі розповів, що станом на понеділок з моменту запровадження контролю 21 жовтня правоохоронці таким чином вистежили 66 нелегальних мігрантів і затримали двох осіб, одному висунули звинувачення у сприянні нелегальній міграції. 

Міністр додав, що серед нелегальних мігрантів у ЄС можуть потрапити радикальні ісламісти, а на тлі останніх подій на Близькому Сході ризики терактів у Європі зростають. 

Італія відновила перевірки на кордоні зі Словенією з 21 жовтня, початково на 10 днів. 

Загалом дев'ять європейських країн повідомили Єврокомісію про тимчасове відновлення прикордонного контролю в межах Шенгенської зони. Крім Італії, це Австрія, Німеччина, Норвегія, Чехія, Польща, Словаччина, Швеція та Франція.

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Італія