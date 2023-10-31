Снятая с эксплуатации АЭС в Литве приобрела защиту от беспилотников

В Литве Игналинская атомная электростанция, находящаяся в госуправлении и снятая с эксплуатации, приобрела оборудование защиты от дронов у каунасского предприятия по монтажу и обслуживанию телекоммуникаций NT Service за 53 тысячи евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания LRT.

Руководитель АЭС Линас Баужис отмечает важность такого оборудования, поскольку вокруг электростанции действует бесполетная зона.

"Вокруг электростанции создана запретная для полетов зона, поэтому установка такого оборудования для нас особенно важна. Модернизацией технологий мы должны обеспечить комплексную безопасность объекта и людей и всегда быть на шаг впереди тех, кто намерен использовать дроны в незаконных целях", – заявил Баужис.

Новое оборудование предназначено для обнаружения, идентификации и нейтрализации коммерческих и военных дронов путем подавления сигналов навигации, передачи видео и управления. Его передали висагинскому подразделению Службы общественной безопасности, которое обеспечивает охрану АЭС.

В объявленном АЭС тендере на закупку систем безопасности участвовала только NT Service, свидетельствуют данные центрального портала госзакупок. Договор на поставку оборудования был подписан с компанией в июне.

Ранее председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас сообщил, что для лучшей защиты Клайпедского терминала сжиженного природного газа уже закупают системы, которые позволят лучше контролировать возможные подводные угрозы.

Как известно, в ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора.