Знята з експлуатації АЕС у Литві придбала захист від безпілотників

У Литві Ігналінська атомна електростанція, що перебуває в держуправлінні та знята з експлуатації, придбала обладнання захисту від дронів у каунаського підприємства з монтажу та обслуговування телекомунікацій NT Service за 53 тисячі євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія LRT.

Керівник АЕС Лінас Баужис наголошує на важливості такого обладнання, оскільки навколо електростанції діє безпольотна зона.

"Навколо електростанції створено заборонену для польотів зону, тому встановлення такого обладнання для нас особливо важливе. Модернізацією технологій ми маємо забезпечити комплексну безпеку об'єкта та людей і завжди бути на крок попереду тих, хто має намір використовувати дрони в незаконних цілях", – заявив Баужис.

Нове обладнання призначене для виявлення, ідентифікації та нейтралізації комерційних і військових дронів шляхом придушення сигналів навігації, передавання відео та управління. Його передали вісагінаському підрозділу Служби громадської безпеки, який забезпечує охорону АЕС.

В оголошеному АЕС тендері на закупівлю систем безпеки брала участь тільки NT Service, свідчать дані центрального порталу держзакупівель. Договір на поставку обладнання було підписано з компанією в червні.

Раніше голова Комітету Сейму Литви з національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас повідомив, що для кращого захисту Клайпедського терміналу скрапленого природного газу вже закуповують системи, які дадуть змогу краще контролювати можливі підводні загрози.

Як відомо, в ніч на 8 жовтня за невідомих обставин виявився пошкодженим газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію і Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель естонського оператора.