ЕС предоставит Армении еще 1,7 млн евро для поддержки беженцев из Карабаха

Еврокомиссия выделила дополнительные 1,7 млн евро для поддержки Армении, чтобы помочь с приемом беженцев из Нагорного Карабаха.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил еврокомиссар по кризисному реагированию Янез Ленарчич.

Дополнительные средства от Еврокомиссии предназначены для помощи Армении с обустройством на новом месте около 100 тысяч этнических армян из Нагорного Карабаха.

Средства предназначены для социальных выплат, жилья, продуктов, услуг здравоохранения.

С новой суммой общий объем помощи Армении от ЕС для приема беженцев из Карабаха составил более 12 млн евро.

В Еврокомиссии отметили, что с приближением зимы перед беженцами из Карабаха возникают новые вызовы, потому что люди часто убегали из дома с минимумом вещей и теперь нуждаются в теплой одежде и адаптированных к зиме условиях проживания.

Напомним, после военной операции Азербайджана из Нагорного Карабаха выехали более 100 тысяч этнических армян, практически все его население.

В результате возвращения региона под контроль Азербайджана так называемый президент Карабаха подписал указ о ликвидации всех органов власти непризнанной республики с 1 января 2024 года.

Премьер Армении Никол Пашинян недавно заявил, что надеется заключить мирное соглашение с Азербайджаном в ближайшие месяцы и установить со страной дипломатические отношения.