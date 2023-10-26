Пашинян надеется на мирное соглашение с Азербайджаном в ближайшие месяцы

Армения надеется заключить мирное соглашение с Азербайджаном в ближайшие месяцы и установить со страной дипломатические отношения.

Об этом заявил в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в Тбилиси, его цитирует издание Aysor, пишет "Европейская правда".

"Сейчас мы с Азербайджаном работаем над проектом соглашения о мире и урегулировании отношений. Надеюсь, этот процесс успешно завершится в ближайшие месяцы", – сказал Пашинян на международном форуме "Шелковый путь" в Тбилиси.

Он отметил, что Армения и Азербайджан достигли соглашения о том, что взаимно признают территориальную целостность друг друга, а также достигли согласия, что Армения и Азербайджан осуществят делимитацию границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.

"Надеемся на основе этих принципов в ближайшие месяцы подписать с Азербайджаном соглашение о мире и установлении отношений", – заявил Пашинян.

Его комментарии прозвучали на фоне усилий по укреплению мира после того, как в прошлом месяце Азербайджан вернул под свой контроль Нагорный Карабах.

19 октября Пашинян заявил, что Ереван и Баку по итогам встреч при европейском посредничестве сформулировали "дорожную карту" нормализации отношений Армении и Азербайджана.

На днях в Тегеране состоялась встреча министров иностранных дел Турции, Ирана, России, Армении и Азербайджана.

Между тем в ЕС сообщили, что анонсированная встреча премьер-министра Армении и президента Азербайджана в Брюсселе в конце октября не состоится, а в Ереване обвинили в этом Баку.