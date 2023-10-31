ЄС надасть Вірменії ще 1,7 млн євро для підтримки біженців з Карабаху

Єврокомісія виділила додаткові 1,7 млн євро для підтримки Вірменії, щоб допомогти з прийомом біженців з Нагірного Карабаху.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив єврокомісар з кризового реагування Янез Ленарчич.

Додаткові кошти від Єврокомісії призначені для допомоги Вірменії з облаштуванням на новому місці близько 100 тисяч етнічних вірмен з Нагірного Карабаху.

Кошти призначені на соціальні виплати, житло, продукти, послуги охорони здоров’я.

З новою сумою загальний обсяг допомоги Вірменії від ЄС для прийому біженців з Карабаху сягнув понад 12 млн євро.

У Єврокомісії зазначили, що з наближенням зими перед біженцями з Карабаху постають нові виклики, тому що люди часто втікали з дому з мінімумом речей і тепер потребують теплого одягу та адаптованих до зими умов проживання.

Нагадаємо, після військової операції Азербайджану з Нагірного Карабаху виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все його населення.

У результаті повернення регіону під контроль Азербайджану так званий президент Карабаху підписав указ про ліквідацію усіх органів влади невизнаної республіки з 1 січня 2024 року.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян нещодавно заявив, що сподівається укласти мирну угоду з Азербайджаном в найближчі місяці й встановити з країною дипломатичні відносини.